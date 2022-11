Business news: Cina, Xi inaugura Fiera internazionale importazione annunciando ulteriore apertura mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ribadito l'intenzione di promuovere l'apertura del mercato e condividere le sue opportunità di sviluppo per potenziare la cooperazione internazionale. Il capo di Stato cinese sì è così espresso durante la cerimonia d'apertura della Fiera internazionale dedicata all'importazione (Ciie, China International Import Expo), in calendario dal 5 al 10 novembre nella municipalità orientale di Shanghai. La manifestazione, istituita dal ministero del Commercio e dell'amministrazione della municipalità di Shanghai con il sostegno di organizzazioni nazionali e internazionali, punta a promuovere l'afflusso di investitori e superare l'impatto dell'emergenza sanitaria innescata dal Covid-19. "La Cina solleciterà tutti i Paesi e le parti interessate a condividere le opportunità e ad approfondire la cooperazione internazionale; a partecipare pienamente e profondamente alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio nonché a promuovere la liberalizzazione e l'agevolazione del commercio e degli investimenti", ha detto Xi in videocollegamento, comunicando l'intenzione di investire anche nella cooperazione lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e nell'istituzione di zone dimostrative dedicate all'innovazione nel commercio dei servizi. (Cip)