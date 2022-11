Business news: Qatar, statunitense ConocoPhilips partecipa a progetto sviluppo del giacimento di gas North Field East

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la statunitense ConocoPhilips parteciperà allo sviluppo del più grande giacimento di gas naturale del mondo situato in Qatar e condiviso con l’Iran, nell’ambito del progetto North Field East (Nfe). Lo ha annunciato il ministro di Stato per gli Affari energetici del Qatar e presidente di Qatar Energy, Saad Sherida al Kaabi, in concomitanza con la cerimonia della firma di un accordo che vedrà ConocoPhilips partecipare al progetto acquisendo il 6,25 per cento delle quote destinate ai partner internazionali. Nell’occasione, Saad al Kaabi ha confermato che Qatar Energy continua a lavorare con i suoi partner per fornire circa 65 milioni di tonnellate aggiuntive all'anno di gas naturale liquefatto (Gnl) dai progetti North Field e dal progetto Golden Pass negli Stati Uniti. L'Nfe rappresenta il dieci per cento delle riserve mondiali di gas naturale conosciute, secondo i dati diffusi da Qatar Energy. Tra gli altri partecipanti vi sono anche la francese TotalEnergies e l'italiana Eni. L’inizio della produzione del giacimento è prevista per il 2026. La partecipazione delle società straniere è di circa il 25 per cento, con un investimento di oltre 28 miliardi di dollari volto ad aumentare la produzione di gas naturale liquefatto di oltre il 60 per cento entro il 2027. (Res)