Calcio: alla Roma la Supercoppa femminile Ferrovie dello Stato italiane

- La Supercoppa femminile Ferrovie dello Stato Italiane 2022 si tinge di giallorosso: la Roma si aggiudica il primo trofeo nell’era del professionismo per il calcio femminile, battendo allo stadio Tardini di Parma la Juventus ai rigori. A premiare le calciatrici allenate da Alessandro Spugna – si legge su Fsnews - è stato Adriano Mureddu, responsabile Human Resources del Gruppo FS, sceso in campo insieme al presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc, Ludovica Mantovani, per consegnare il trofeo nelle mani della capitana romanista Elisa Bartoli. "Il mondo Fs e il mondo del calcio hanno molto in comune, vengono considerati erroneamente ambienti prettamente maschili - ha dichiarato Adriano Mureddu - Questa finale ci ha mostrato ancora una volta come il talento non ha genere e in questo l’esempio delle calciatrici, come quello delle nostre colleghe impegnate in mestieri tecnici, deve essere d’ispirazione per il futuro delle bambine, adolescenti e ragazze. A contare, nel calcio come in Fs, è solo l’impegno, la passione e la professionalità". (Com)