Libia: ex inviata Onu Williams, il Paese di fronte a un “dilemma democratico”

- La Libia si trova di fronte a un “dilemma democratico” che ha impedito lo svolgimento di elezioni mentre circa tre milioni di libici, su un totale di quasi sette milioni di abitanti, si sono registrati per partecipare al processo elettorale. Lo ha affermato Stephanie Williams, l’ex consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, il cui mandato è terminato il 31 agosto scorso. In un articolo pubblicato per il think tank “Brookings Institution”, la diplomatica statunitense ha evidenziato come le elezioni nazionali siano state “giustamente richieste” dal popolo libico e da gran parte della comunità internazionale, dopo che le ultime elezioni legislative si sono svolte più di otto anni fa. Tuttavia, “come posso testimoniare, è molto più facile parlare di elezioni in Libia che trasformarle in realtà”, ha dichiarato Williams. (segue) (Lit)