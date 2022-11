Libia: ex inviata Onu Williams, il Paese di fronte a un “dilemma democratico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Williams ha spiegato che il “dilemma democratico” si manifesta innanzitutto attraverso il timore che alcuni potenziali candidati alla presidenza, se eletti, perseguiranno una strategia che potrebbe portare “ai giorni della terribile dittatura”. “Il fantasma di Muammar Gheddafi continua a perseguitare il Paese, come dimostrato dall’ingresso a sorpresa nella corsa presidenziale dell'anno scorso del presunto erede e figlio del sovrano di lunga data, Saif al Islam Gheddafi”, ha aggiunto Williams. In secondo luogo, secondo Williams, i membri sia della Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk sia dell'Alto consiglio di Stato sono restii a organizzare elezioni che potrebbero privarli della propria poltrona così come dell'accesso a "stipendi redditizi e benefici". (Lit)