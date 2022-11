Business news: "Wsj", Foxconn pronta a trasferire parte della produzione dall'impianto di Zhengzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese di componenti elettroniche ed elettriche Foxconn prevede di trasferire parte della sua produzione di iPhone dalla fabbrica di Zhengzhou, nella Cina centrale, ad altri siti nel Paese, dopo che negli ultimi giorni decine di lavoratori hanno lasciato l'impianto per sfuggire alle restrizioni disposte a contenimento del Covid-19. Lo riporta il "Wall Street Journal", citando fonti a conoscenza del dossier. La scorsa settimana il colosso tecnologico aveva rassicurato sulla "relativa stabilità" della produzione nello stabilimento, dopo aver rilevato alcuni contagi nel campus della fabbrica e varato un rigido "lockdown" che ha interessato circa 300 mila lavoratori. Nonostante la multinazionale abbia offerto rassicurazioni sulle "necessarie garanzie di sussistenza", nelle ultime due settimane numerosi dipendenti hanno lamentato sui social network uno scarso accesso al cibo e all'assistenza sanitaria, aggiungendo che la dirigenza "non stava facendo abbastanza" per isolare tempestivamente i soggetti risultati positivi al virus. (Cip)