Roma: spari al Trullo, gambizzato 44enne, indagini in corso

- Spari, ieri mattina in pieno giorno, in via Buonconvento, nel quartiere Trullo, a Roma. Ferito, alle gambe, un uomo di 44 anni che è stato avvicinato da una persona che ha estratto la pistola per colpirlo, il tutto davanti a decine di passanti. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Camillo. Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo. Sono in corso indagini a tutto tondo per risalire all'identità dell'aggressore. (Rer)