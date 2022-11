Paesi Bassi: Mattarella in visita dall’8 al 11 novembre per rilanciare collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una visita di Stato densa di appuntamenti ed eventi simbolici quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dall’8 al 11 novembre, sarà nei Paesi Bassi per rafforzare e rilanciare la forte collaborazione fra i due Paesi. Senza però tralasciare alcuni importanti dossier a livello europeo, a cominciare da quello dell’energia, inevitabilmente al centro della scena. Una visita in un Paese coofondatore dell’Ue e partner Nato che sancisce una tradizionale collaborazione fra i due paesi e che segue la visita di cinque anni fa dei Reali dei Paesi Bassi in Italia e quella di dieci anni fa del presidente Napolitano ad Amsterdam. Un modo, come detto, anche per ribadire la forte partnership che lega Amsterdam e Roma e rilanciare il futuro dell’Europa nel trentennale della firma del Trattato di Maastricht. Senza dimenticare la nutrita e variegata collettività italiana in Olanda (circa 60 mila connazionali) composta da studenti, giovani, ricercatori, imprenditori ed anche numerosi funzionari dell’Esa. (segue) (Rin)