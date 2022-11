© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare papà è sempre motivo grande orgoglio e commozione. Ci sono momenti in cui si deve scegliere da che parte stare. La mia presenza qua è per popolo ucraino che é stato aggredito". Lo ha detto Letizia Moratti parlando con la stampa in chiusura della manifestazione Slava Ukraini, indetta a Milano dal Terzo polo, dopo che ha ricordato il padre partigiano dal palco dell'evento, commuovendosi. (Rem)