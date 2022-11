Business news: Elon Musk intende licenziare metà dei dipendenti di Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk è intenzionato a licenziare circa 3.700 dipendenti di Twitter, circa la metà del totale dei lavoratori della società che ha appena acquisito. L'indiscrezione è tornata a circolare sui media statunitensi: il magnate fondatore di Twitter e SpaceX intenderebbe ridurre drasticamente i costi e aumentare le entrate - ad esempio con una tariffa mensile a carico dei soli profili certificati sul social media - per posizionare la società su basi finanziarie più solide, dopo averla acquisita per la cifra di ben 44 miliardi di dollari. Secondo "Fortune", Musk e i suoi collaboratori hanno studiato una serie di piani e scenari alternativi per il taglio del personale e la revisione delle politiche societarie di Twitter, e l'entità dei licenziamenti non è stata ancora stabilita in via definitiva. Uno degli scenari, però, prevede secondo le indiscrezioni il congedo di metà dei dipendenti con una buonuscita pari a 60 giorni di lavoro. (Was)