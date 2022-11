Viminale: Piantedosi, soddisfazione per svolgimento manifestazioni per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso grande soddisfazione per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche a Roma, a Napoli e a Milano. Il ministro ha sottolineato come oggi sia stata “una giornata di espressione di libertà in assoluta sicurezza per tutti”. “Ringrazio tutte le forze di polizia per il prezioso lavoro svolto con la consueta professionalità, mostrandosi ancora una volta presidio di libertà”, ha aggiunto il titolare del Viminale. (Rin)