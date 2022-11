Business news: Cina, parco industriale che ospita stabilimento di iPhone chiuso per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zona economica dell'aeroporto di Zhengzhou, un parco industriale della Cina centrale dove ha sede un importante stabilimento del colosso dell'elettronica Foxconn dove vengono prodotti gli iPhone di Apple, è stato posto in lockdown sino al 9 novembre prossimo a causa dell'emersione di casi di Covid-19. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui le misure con effetto immediato prevedono il divieto per tutti i residenti di lasciare le loro abitazioni e il blocco alla circolazione di tutti i veicoli non espressamente autorizzati. Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn produce circa il 70 per cento degli iPhone spediti in tutto il mondo, e la maggior parte della sua produzione è concentrata nello stabilimento di Zhengzhou, che dà lavoro a circa 200mila persone. Non è ancora chiaro in quale misura il lockdown impatterà sulle operazioni locali dello stabilimento, che aveva già imposto restrizioni nei giorni scorsi. (Cip)