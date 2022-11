Business news: Elettronica porta le sue soluzioni di supporto elettromagnetico a Indo Defence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elettronica Spa., importante azienda italiana del settore della difesa, prende parte alla rassegna Indo Defence di Giacarta, in corso fino al 5 novembre, presentando la sua gamma di soluzioni per le operazioni di supporto elettromagnetico (Emso). Lo riferisce una nota dell'azienda, che evidenzia la richiesta dei partner regionali di robuste soluzioni Emso nei domini marittimo, terrestre e aereo. Elettronica ha anche affinato una significativa esperienza nel dominio cibernetico tramite la controllata Cy4Gate, un centro di eccellenza per la sicurezza e la protezione informatica. Tramite Indo Defence, Elettronica punta inoltre ad approfondire i propri partenariati industriali con aziende e organizzazioni regionali, anche tramite il trasferimento di tecnologie e capacità. (Fim)