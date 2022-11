Business news: gruppo Tata acquista il 100 per cento di AirAsia India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo industriale indiano Tata diventerà proprietario del 100 per cento di AirAsia India, avendo deciso di rilevare la restante quota azionaria del 16,3 per cento da AirAsia Berhad per 19 milioni di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Times of India", secondo cui l'operazione apre la strada a una fusione tra AirAsia India e AirIndia che darebbe vita a una nuova, grande compagina low cost di proprietà del gruppo Tata. Dal gennaio scorso AirAsia ha operato 200 mila voti, a bordo dei quali sono saliti 23 milioni di passeggeri. (Inn)