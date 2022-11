Speciale difesa: Serbia, ministro Difesa, MiG-29 non si sono alzati a causa della presenza di droni nei pressi del valico con Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei MiG-29 dell'esercito serbo non hanno pattugliato il cielo a causa della presenza di alcuni droni nella zona di sicurezza terrestre al valico amministrativo con il Kosovo. Lo ha affermato il nuovo ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". Lui ha precisato che "nei tre giorni precedenti l'esercito serbo aveva già avvistato diversi droni nella stessa zona che si muovevano nelle due direzioni nel tentativo di osservare le unità dell'esercito serbo e le strutture militari", ha detto Vucevic. "I nostri caccia non si sono alzati a causa dei droni ma si è trattato di un pattugliamento regolare. L'esercito può rispondere a queste minacce con elicotteri, cannoni, mitragliatrici aeronautiche" ha affermato il ministro della Difesa. Vucevic ha inoltre detto di "non poter dire di chi siano i droni, ma che provengono dal Kosovo" e che "l'esercito serbo ha individuato anche altri movimenti nei distretti centrali di Nis e Toplica", ha sottolineato. (Seb)