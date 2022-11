Kosovo: Vinicio Capossela l'8 novembre al Peja Jazz Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un viaggio d’autunno amato e desiderato da anni, ventisei per l’esattezza. Tanti ne sono trascorsi da quando realizzai il mio primo viaggio in quella che allora si chiamava Jugoslavia. Era come un mondo che dialogava con la mia infanzia, un mondo speculare oltre l’Adriatico. Un quarto di secolo dopo, è come se aldilà del mare che separa l’Italia dai Balcani continui a battere la parte non addomesticata del cuore – dice Capossela -. Suonare in Kosovo, poi, ha una valenza speciale. Ci sono le piaghe della Storia che hanno segnato e continuano a segnare questo Paese, che però guarda avanti e sogna l’Europa, dove merita di stare con la ricchezza della sua cultura che è crocevia di molteplici tradizioni. Anche la mia musica è un po’ così: vi si ritrova l’eco dell’opera italiana, dello swing, del rock mitologico, delle tradizioni rurali, dello spurio dionisiaco mediterraneo, ma anche un poco di 'turbofolk' balcanico", aggiunge. (segue) (Res)