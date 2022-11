Quirinale: Mattarella consegna decorazioni Ordine Militare d'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generale di Divisione Franco Federici - Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia -comandante della Kosovo Force (KFOR), nell’ambito dell’operazione “Joint Enterprise”, ha guidato le forze dell’Alleanza Atlantica con indiscusso valore, impiegando con straordinaria autorevolezza le differenti capacità operative rese disponibili dalle nazioni partecipanti per il pieno conseguimento degli importanti obiettivi della missione. La sua ferma e risoluta azione di comando, unita alle apprezzate capacità diplomatiche tese al dialogo e alla cooperazione con tutti gli attori interni ed esterni, hanno esaltato, in uno scenario operativo complesso, il ruolo di KFOR come fattore di stabilità nell’area balcanica, contribuendo in modo tangibile allo sviluppo economico, sociale e politico della regione, dando lustro alle Forze Armate italiane e al Paese. Pristina (Kosovo), novembre 2020 – ottobre 2021; Contrammiraglio Luca Pasquale Esposito - Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia - comandante della Task Force 465 - EU NAVFOR Somalia, nell’ambito dell’operazione “ATALANTA”, ha condotto valorosamente i propri uomini e le forze aeronavali assegnate in numerose attività di deterrenza delle organizzazioni criminali dedite alla pirateria nel Golfo di Aden e nel Bacino Somalo. In un contesto ambientale e operativo estremamente complesso, reso ancora più articolato dalla pandemia COVID-19, ha operato con un’incisiva azione di comando, assicurando la salvaguardia degli interessi dell’Unione Europea e nazionali nonché la sicurezza delle linee di comunicazione marittima nell’area di operazioni. Particolarmente significativa la sua capacità di relazione con le autorità e istituzioni dei paesi rivieraschi dell’area di operazioni, con i quali ha avviato e consolidato numerose collaborazioni tecnico-militari. Riscuotendo unanimi apprezzamenti, fino al livello dei vertici militari dell’Unione Europea, ha conferito lustro alle Forze Armate italiane e al Paese in uno scenario internazionale di grande rilevanza per la stabilità globale. Golfo di Aden, marzo 2021 – agosto 2021; Capitano di Fregata Francesco Ruggiero - Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia - Comandante della Nave Marcegaglia, nel quadro dell’operazione “GABINIA”, finalizzata alla protezione degli interessi nazionali e alla sicurezza delle linee di comunicazione marittima nel Golfo di Guinea, agendo con tempestività e coraggio, contrastava con efficacia e risolutezza un attacco di pirati nei confronti della nave mercantile Queen Zenobia, di bandiera liberiana. In coordinamento con la Marina Nigeriana e con l’armatore dell’unità, ne garantiva la scorta e la navigazione in sicurezza fino al passaggio di consegne con le competenti autorità giudiziarie nigeriane, che procedevano all’arresto dei criminali. Per gli eccezionali risultati conseguiti, conferiva lustro e prestigio alle Forze Armate italiane e al Paese. Golfo di Guinea, 7 ottobre 2021; Generale di Divisione Aerea Gianluca Ercolani - Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia - comandante della Joint Air Task Force (JATF) nell’ambito della missione NATO International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, assicurava la massima espressione operativa del complesso ed articolato dispositivo aeronautico posto alle sue dipendenze. Gestiva con determinazione operazioni per il trasporto di uomini e materiali, evacuazione medica d’urgenza, missioni di sorveglianza, di ricognizione tattica e supporto aereo alle forze di terra, contribuendo significativamente alla sicurezza del contingente internazionale e alla stabilizzazione del Paese. Con l’eccezionale operato posto in essere, ha conseguito risultati di prim’ordine, conferendo lustro e prestigio alle Forze Armate italiane e al Paese. (segue) (Com)