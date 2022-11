Speciale difesa: Serbia, ministero Difesa, abbattuto un drone nei pressi del valico con il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito della Serbia ha abbattuto un drone che si stava spostando verso la zona di sicurezza terrestre al valico amministrativo con il Kosovo, sopra delle strutture militari. Lo ha riferito in una nota il ministero della Difesa serbo, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "L'esercito ha protetto il cielo sopra la Serbia e mi congratulo con i suoi membri per la loro azione, precisione e determinazione. Il cielo sopra di noi è sicuro", ha dichiarato il ministro della Difesa, Milos Vucevic, precisando che le forze militari hanno neutralizzato il drone usando "dispositivi elettronici", e "questo è l'orgoglio del nostro esercito, perché non sono stati usati cannoni, ma i mezzi più moderni", ha aggiunto il ministro. "Con questo, abbiamo dimostrato che non stiamo scherzando e che non stiamo minacciando nessuno ma siamo molto determinati a proteggere il nostro Paese e la sua indipendenza e libertà", ha affermato Vucevic. Egli aveva detto in precedenza che lo stesso presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, aveva dato l'ordine di aumentare la prontezza al combattimento dell'esercito subito dopo l'avvistamento di apparecchi volanti che entravano nel territorio della Serbia centrale dal Kosovo. (Seb)