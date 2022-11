Albania-Italia: a Tirana il Meeting capi polizia dei Balcani occidentali, Italia capofila del progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso oggi a Tirana il Meeting strategico dei capi della polizia dei sei Paesi aderenti al progetto regionale "Contouring Serious Crime in the Western Balkans IPA/2019" – Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Nord Macedonia, Serbia. Il progetto finanziato dalla Commissione europea è guidato da un consorzio di cui il ministero dell'Interno italiano è capofila con due partner, il Center for International Legal Cooperation olandese (CILC) e la German Society for International Cooperation (GIZ). Il meeting si è aperto con l'intervento del vice direttore generale della Pubblica sicurezza, direttore centrale della Polizia criminale, prefetto Vittorio Rizzi, che ha posto l'accento sul processo di metamorfosi delle mafie e la connessa capacità di resilienza, e individuato nel confronto tra le diverse forze di polizia un metodo di lavoro volto ad un'analisi congiunta delle minacce transnazionali e allo scambio di esperienze. Sulla medesima direttrice e sulla cooperazione internazionale ha fatto leva Anna Vezyroglou, in rappresentanza della DG Near della Commissione europea. Il tema centrale dell'incontro è la minaccia cyber, una minaccia trasversale e globale capace di minare la tenuta delle istituzioni e dei sistemi economici. (segue) (Com)