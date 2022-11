Serbia: premier Brnabic, Ue consente mancato rispetto accordi tra Belgrado e Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Kurti ha detto che non attuerà l'Accordo di Bruxelles e ci stanno facendo pressioni affinché andiamo a firmarne altri. Qui c'è in gioco anche la credibilità dell'Unione, perché oltre alle firme di Belgrado e Pristina, c'è anche quella dell'Ue", ha detto la premier serba. Brnabic ha quindi continuato che una cosa particolarmente importante è che gli accordi di oggi "non derogano" quanto è stato concordato o si sta concordando nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina". "È stato abbastanza difficile negoziare, ma ci siamo riusciti. La firma non ha alcuna influenza su ciò che abbiamo concordato sulle carte d'identità, cosa che preserva la statualità della Serbia in Kosovo e rende la vita più facile ai serbi in Kosovo. Questo è importante", ha affermato Brnabic. Rispondendo alla domanda di un giornalista sull'abolizione della liberalizzazione dei visti per alcuni Paesi nel contesto della crisi dei migranti, ovvero se ci sono state ulteriori pressioni su Belgrado a Berlino, Brnabic ha affermato che "non ci sono state pressioni" e che la Serbia ha una "buona cooperazione con Frontex", l'Agenzia europea per la protezione dei confini e delle coste. "Siamo d'accordo sul fatto che sarà più presente al nostro confine con la Macedonia del Nord", ha aggiunto la premier serba. (Seb)