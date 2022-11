Kosovo: capo Unmik, preoccupata per ultimi sviluppi e potenziale escalation dei rischi alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh si è detta "profondamente preoccupata" per gli sviluppi in corso e "la potenziale escalation della situazione della sicurezza" in Kosovo. Lo riporta una nota della stessa missione. Ricordando gli sviluppi dell'autunno 2021 e del luglio 2022, Ziadeh chiede "calma e moderazione", facendo appello alle parti "affinché tutelino i risultati raggiunti fino ad oggi", invitandoli a esercitare "una leadership responsabile" e a prendere "ogni precauzione" per evitare "un deterioramento che potrebbe avere conseguenze indesiderate". Ziadeh esorta infine il ritorno ai colloqui per preservare l'acquis del dialogo facilitato dall'Unione europea. "Non c'è alternativa al dialogo per superare i disaccordi e prevenire malintesi che potrebbero aumentare ulteriormente le tensioni", ha affermato.(Seb)