Serbia-Kosovo: Lajcak, con Vucic colloquio "lungo e difficile, ma giusto"

- La conversazione fra il rappresentante speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è stata "difficile e lunga, ma giusta". Lo ha scritto su Twitter lo stesso Lajcak che ieri sera si è riunito per oltre cinque ore con il capo dello Stato serbo. "Conto sul comportamento responsabile di tutti per preservare stabilità e sicurezza. La violenza deve essere evitata", ha scritto Lajcak, aggiungendo che durante il colloquio è stato convenuto che tutti gli accordi raggiunti durante il dialogo a Bruxelles devono essere pienamente attuati. (Beb)