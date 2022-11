Kosovo: premier Kurti invita esponenti serbi a non boicottare le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Aljbin Kurti ha invitato gli esponenti della Lista serba a non lasciare le istituzioni. Le parole di Kurti giungono poche ore dopo che rappresentanti politici e istituzionali dei serbi del nord del Kosovo hanno annunciato le loro dimissioni dal governo di Pristina, dalla magistratura e da tutte le istituzioni nel nord del Kosovo. Secondo quanto riferisce il portale “KoSSev”, Kurti ha accusato Belgrado di non aver nemmeno aspettato la scadenza di tre settimane, che è il periodo per lanciare gli avvertimenti per rifiutarsi di procedere alla reimmatricolazione delle targhe dei veicoli, ma ha subito iniziato a destabilizzare la situazione. “I rappresentanti della Lista serba hanno dichiarato una settimana fa che avrebbero organizzato una forte resistenza contro le multe, ma non hanno aspettato il 21 novembre. Belgrado ha iniziato subito con le minacce e i preparativi per la destabilizzazione del Kosovo. Quindi c'è in gioco qualcos'altro", ha scritto Kurti sul tuo account Facebook in albanese e in serbo. Secondo il premier kosovaro, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ingannato gli Stati Uniti e l’Ue e ha affermato che "la Serbia sta diventando uno strumento nelle mani del Cremlino". "Il presidente della Serbia ha ingannato e deluso statunitensi ed europei. Si incontra spesso e si coordina con l'ambasciatore russo a Belgrado e la Serbia è così diventata uno strumento nelle mani del Cremlino", ha detto Kurti. (segue) (Alt)