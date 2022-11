Francia: Bardella (Rassemblement National) ringrazia Le Pen, orgoglio lavorare per lei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del Rassmeblement National, Jordan Bardella, ha espresso la propria gratitudine a Marin Le Pen. "Devo quello che sono a Marine Le Pen. Lei mi ha fatto scoprire la politica. Vorrei dire a Marine la mia gratitudine e il mio orgoglio nel lavorare con lei ma soprattutto per lei", ha anticipato il giovane neo presidente, eletto oggi con l’84 per cento dei voti degli attivisti della formazione politica espressione della destra francese. Nel suo primo discorso da presidente alla Maison de la Mutualite di Parigi, il 27enne Bardella ha garantito che aiuterà il Rassemblement National a “succedere a Emmanuel Macron” alla guida dell’Eliseo. Nella prima volta in 50 anni in cui il Rassemblement National non è guidato da un Le Pen, Bardella ha giurato fedeltà alla storica leader del partito e proiettato l’attenzione verso le prossime elezioni presidenziali. Prima di questo appuntamento, previsto nel 2027, ci sono delle scadenze elettorali più imminenti, in primis le europee del 2024 in cui il partito auspica di superare la quota di consensi del 30 per cento. A seguire, poi, le comunali, uno degli altri grandi appuntamenti elettorali che attende la nuova leadership del Rassemblement National. Per fare questo, Jordan Bardella ha chiesto agli attivisti "esemplarità", "disciplina" e "responsabilità". (Frp)