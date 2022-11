Libano: altri 330 rifugiati fanno ritorno in Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano delle autorità libanesi prevede il ritorno di circa 15 mila sfollati al mese. Secondo quanto dichiarato dal comandante della Sicurezza generale libanese, generale Abbas Ibrahim, ci sono attualmente 2,8 milioni di sfollati siriani in Libano. “Il ritorno degli sfollati in Siria è un dovere nazionale che dobbiamo assolvere. Dalla parte siriana abbiamo ricevuto positività e trasparenza nel trattamento di questo dossier", aveva detto Ibrahim nei mesi scorsi. Da parte sua, l'ambasciatore siriano, Ali Abdel Karim Ali, aveva affermato venerdì 21 ottobre che "più dell'89 per cento dei rifugiati siriani vuole tornare nel proprio Paese e lo Stato siriano ha offerto loro tutte le agevolazioni per incoraggiarli a tornare". (Lib)