Lombardia 2023: Cottarelli, io non ancora candidato, servirà coalizione ampia con programma condiviso

19 luglio 2021

- "Non sono ancora candidato, ho dato la mia disponibilità e ho detto che serve una coalizione sufficientemente ampia e un programma condiviso". Lo ha affermato Carlo Cottarelli a margine dell'evento Slava Ukraini indetto dal leader del Terzo Polo e di Azione Carlo Calenda, all'arco della Pace a Milano. A chi gli ha domandato del presunto ticket con Letizia Moratti, Cottarelli ha replicato: "Sono cose che leggo sui giornali. La questione non é se mi troverei bene con lei che é una donna di grande esperienza. Ma vorrei capire bene cosa vuol dire lavorare in ticket con la Moratti. Comunque fino adesso nessuno mi ha telefonato, io parlo sempre con tutti e se qualcuno verrà da me a chiedermelo non avrò problemi". (Rem)