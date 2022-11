Grecia-Turchia: Atene protesta, governatore regionale "trattenuto" per alcune ore a Smirne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha annunciato di aver inviato una protesta ufficiale alla Turchia dopo che il governatore della Macedonia centrale, Apostolos Tzitzikostas, è stato trattenuto per alcune ore a Smirne. "Condanniamo inequivocabilmente la detenzione inaccettabile e totalmente abusiva e il diniego di ingresso da parte delle autorità turche a Smirne oggi al governatore della Macedonia centrale", ha affermato il ministero degli Esteri greco in una nota. "Ci aspettiamo che le autorità turche competenti forniscano spiegazioni immediate e le invitiamo ad adottare le misure necessarie per evitare che incidenti simili si ripetano in futuro", si legge nella nota. Tzitzikostas si è recato a Smirne per una riunione dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea. Inizialmente gli è stato rifiutato l'ingresso in territorio turco e ha aspettato in un ufficio per circa sei ore. (Gra)