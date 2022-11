Business news: Usa, creati 261 mila posti di lavoro nel mese di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia degli Stati Uniti ha aggiunto 261 mila posti di lavoro a ottobre e il tasso di disoccupazione è salito al 3,7 per cento. È quanto emerge dagli ultimi dati mensili sull'occupazione pubblicati dal dipartimento del lavoro. Si tratta di una cifra inferiore a quello di settembre, quando i posti di lavoro creati erano stati 315 mila, ma superiore alle previsioni che parlavano di 200 mila unità. Gli economisti si aspettavano un aumento minore del tasso di disoccupazione (3,6 per cento), sebbene la percentuale resti bassa per gli standard storici. I nuovi dati arrivano mentre la Fed è impegnata in una campagna per ridurre l'inflazione a un tasso annuo dell'8,2 per cento. All'inizio di questa settimana la banca centrale ha approvato il suo quarto aumento consecutivo dei tassi di interesse di 0,75 punti percentuali, portando i tassi debitori di riferimento a un intervallo del 3,75-4 per cento. Le misure puntano a raffreddare un mercato del lavoro in cui ci sono ancora quasi due posti di lavoro per ogni lavoratore disoccupato disponibile. (Was)