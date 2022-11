Business news: Sri Lanka, l’inflazione "rallenta" al 66 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione nello Sri Lanka ha rallentato al 66 per cento nel mese di ottobre, dopo aver sfiorato i 70 punti percentuali a settembre. Lo ha reso noto in un comunicato il dipartimento di censimento e statistica nazionale. Il dato è trainato in particolare dai prezzi alimentari, in crescita dell’85,6 per cento rispetto a un anno fa, mentre i prezzi dei restanti prodotti sono aumentati del 56,3 per cento. Il Paese insulare di 22 milioni di abitanti è precipitato in una crisi che ha diverse componenti. L’economia, fortemente dipendente dal turismo, dopo essere stata messa a dura prova dagli attentati islamisti di Pasqua del 2019, è stata devastata dalla pandemia di coronavirus. Il crollo dell’afflusso di visitatori e delle rimesse ha determinato una crisi valutaria. Con la carenza di valuta estera, usata per le importazioni essenziali, hanno cominciato a scarseggiare beni di prima necessità, come cibo, carburante e farmaci, con conseguenti razionamenti nei supermercati, nelle stazioni di rifornimento e nell’erogazione della corrente elettrica. Alla crisi valutaria si è aggiunta anche una crisi alimentare legata al divieto dei fertilizzanti chimici imposto nell’aprile del 2021 e revocato nel novembre dello stesso anno. Inoltre, sotto la presidenza di Gotabaya Rajapaksa gli ingenti tagli alle tasse hanno ridotto le entrate e incrementato il disavanzo, mentre parallelamente è cresciuto il debito estero, in particolare l’indebitamento con la Cina, e si sono depauperate le riserve straniere. (Inn)