- Nessuna dichiarazione da parte di Letizia Moratti su un suo eventuale ticket con Carlo Cottarelli per la corsa alla presidenza della Lombardia, ma l'ex vicepresidente della Regione precisa: "Da parte mia c'è altrettanto rispetto per Cottarelli". Lo ha detto parlando con la stampa in chiusura della manifestazione Slava Ukraini, indetta a Milano dal Terzo polo. (Rem)