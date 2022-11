Roma: in marcia per la pace in Ucraina, in migliaia chiedono risoluzione pacifica conflitto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i presenti alla manifestazione anche il segretario del Partito democratico, Enrico Letta e il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte che ha spiegato: "Oggi non ci sono bandiere politiche ma cittadini che sfilano, che dicono al governo italiano e non solo che siamo stanchi di questa strategia che prevede solo l'escalation militare, vogliamo un negoziato di pace, faticoso da costruire ma dobbiamo farcela e si leva forte questo grido dalla maggioranza silenziosa del Paese". Per Roma è "importantissimo essere qui per la pace contro questa terribile guerra scatenata da Putin", ha detto Gualtieri. "Siamo a fianco del popolo ucraino perché si lavori per far prevalere la pace è il diritto," ha aggiunto. (segue) (Rer)