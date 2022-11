Roma: in marcia per la pace in Ucraina, in migliaia chiedono risoluzione pacifica conflitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di oggi "è superare la guerra come strumento di regolazione dei rapporti tra gli Stati", ha proseguito Landini. "Bisogna non solo fermare questa rincorsa ma impedire che si continuino a costruire armi nucleari ed è il momento di spostare la spesa su sanità, conoscenza, formazione e lavoro per consentire alle persone di vivere in pace ma con dignità. La Cina e gli Stati Uniti svolgono un ruolo decisivo in questa fase - ha sottolineato - e credo che anche l'Europa debba svolgere un ruolo nel rapporto tra ucraini e russi che sia in grado di far prevalere un cessate il fuoco, che possa far partire le trattative e - ha concluso -, come ha proposto il presidente della Repubblica, credo che sia il momento di lavorare per costruire una conferenza internazionale della pace visto che dietro a questa guerra c'è una re-definizione degli equilibri politici del mondo". (Rer)