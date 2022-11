Bahrein: colloquio tra Papa Francesco e monarca bahreinita, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il monarca del Bahrein, re Hamad bin Isa al Khalifa, ha tenuto, oggi, un colloquio con Papa Francesco nella residenza dove è ospitato il Pontefice. Lo riferisce l’agenzia di stampa bahreinita “Bna”, precisando che, durante l'incontro, il sovrano del Regno del Golfo e il Papa hanno passato in rassegna “le forti relazioni” tra Manama e il Vaticano e la loro costante crescita. Il re ha messo in luce “i contenuti umanitari” dei discorsi pronunciati da Papa Francesco durante il suo viaggio, dove sono stati evidenziati concetti come pace, libertà religiosa e coesione tra i popoli. Il monarca bahreinita ha poi affermato che il Regno e il Vaticano sono accomunati da principi e valori umanitari che hanno reso il loro legame “un distinto modello di cooperazione a servizio dell’umanità” teso a “promuovere la convivenza pacifica tra religioni e culture, evitando l'estremismo e favorendo il dialogo come unico mezzo per realizzare le aspirazioni alla pace, alla prosperità e allo sviluppo sostenibile”. Papa Francesco, da parte sua, ha elogiato il ruolo del Bahrein nel consolidare la cultura del dialogo, della tolleranza e della convivenza pacifica. (segue) (Res)