Bahrein: colloquio tra Papa Francesco e monarca bahreinita, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’incontro ha fatto seguito alla Santa Messa svoltasi stamattina che ha visto la presenza di circa 28 mila partecipanti provenienti da oltre 110 Paesi, secondo la stampa bahreinita. Anche in questa occasione, Papa Francesco ha affermato che il Bahrain è “un'immagine viva della convivenza nella diversità, anzi un'immagine del nostro mondo, sempre più segnato dal pluralismo di idee, costumi e tradizioni”. Dal 3 novembre, il Pontefice ha intrapreso il suo 39esimo Viaggio apostolico internazionale in Bahrein, il primo nel regno del Golfo e il terzo nella regione del Medio Oriente, organizzato in concomitanza con il "Forum per il dialogo del Bahrein: Oriente e Occidente per la coesistenza umana". Come evidenziato dalla stampa locale, uno dei momenti più significativi degli ultimi giorni è stato l’incontro di Papa Francesco con il Grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. Nel suo intervento alla chiusura del Forum per il dialogo del Bahrein, il Papa, parlando al fianco del Grande imam di Al Azhar e del re del Bahrein, ha condannato la logica dei "blocchi contrapposti" tra Oriente e Occidente. "I potenti si stanno concentrando in una lotta risoluta per interessi di parte, portando alla luce linguaggi obsoleti, ridisegnando aree di influenza e blocchi contrapposti", ha affermato Francesco. (Res)