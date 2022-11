Ucraina: Zelensky, faremo tutto il "possibile e l'impossibile" per proteggere nostri cieli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario garantire la piena protezione dei cieli ucraini e il governo continuerà a fare tutto il possibile e l’impossibile per quest’obiettivo. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social. “Oggi ho tenuto un'altra riunione con del Comando supremo di Stato maggiore: è stata piuttosto lunga, tre ore. È stata analizzata nel dettaglio la situazione in prima linea in tutte le direzioni, sul fronte energetico e la situazione ai confini. Sappiamo a cosa si sta preparando il nemico. Risponderemo e continueremo a liberare la nostra terra”, ha affermato Zelensky. “Anche tutto ciò che riguarda l'approvvigionamento delle Forze di Difesa è stato analizzato nei minimi dettagli: si tratta di equipaggiamenti, munizioni, comunicazioni, articoli invernali”, ha spiegato. “Le contromisure contro i missili e il terrore dei droni sono state considerate separatamente: ci sono già risultati abbastanza significativi in questo senso, la percentuale di abbattimento è diventata più alta, ma c'è ancora del lavoro da fare”, ha affermato il presidente ucraino. “Nelle prossime settimane ci aspettiamo buone notizie per quanto riguarda la difesa aerea e la difesa antimissilistica dell'Ucraina”, ha detto Zelensky. (Kiu)