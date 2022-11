Iraq: segretario Onu Guterres ribadisce impegno a cooperare con Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito l’impegno dell’Onu a cooperare con il governo dell’Iraq. È quanto espresso in un messaggio indirizzato al capo dello Stato iracheno Abdul Latif Rashid in cui si è congratulato con il presidente per la sua nomina alla guida del Paese. “La sua esperienza e leadership avranno un ruolo decisivo nella costruzione di uno Stato democratico federale unito che risponda agli interessi del popolo iracheno", ha affermato Guterres, evidenziando come l’Iraq necessiti di un esecutivo “con pieni poteri e in grado di rispondere alle legittime richieste, attraverso riforme politiche, economiche e sociali tese a costruire un futuro migliore per il popolo iracheno, donne e giovani inclusi". Guterres ha concluso: "Potrete contare sul continuo sostegno incrollabile della Missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (Unami), in conformità con il mandato affidatole dal Consiglio di sicurezza". Esponente dell’Unione patriottica del Kurdistan (Puk), Rashid ha prestato giuramento come presidente dell'Iraq lo scorso 13 ottobre, dopo essere stato eletto dal Parlamento alla seconda votazione con 162 voti contro i 99 dell’altro candidato, il capo dello Stato uscente, Barham Salih.(Res)