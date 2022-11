Sanità: Schillaci, diagnosi precoce per contrasto patologie respiratorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diagnosi precoce, promozione dell'adozione degli stili di vita corretti, valorizzazione del binomio ambiente-salute rappresentano gli strumenti più efficaci di cui disponiamo per contrastare l'insorgenza di malattie a carico dell'apparato respiratorio. Questo il messaggio augurale del ministro della Salute, Orazio Schillaci alla cerimonia di apertura del XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia, ad Acireale dal 5 al 7 novembre. "Ma la vera sfida è quella di garantire a tutti i cittadini, a prescindere dal titolo di studio e della disponibilità economica, la possibilità di una diagnosi precoce che, nel caso di una neoplasia polmonare, può salvare la vita a migliaia di persone. Ed è questo l'impegno che perseguirò. Voglio inoltre ringraziare la Società Italiana di Pneumologia, la Federazione italiana di Pneumologia onlus, la Associazione italiana di Pneumologi ospedalieri e Legambiente per questa bella iniziativa finalizzata a dare ossigeno al nostro territorio che rappresenta uno stimolo ed un incoraggiamento a riflettere, in ottica One-Health, in una visione più organica e globale", ha aggiunto il ministro, secondo cui il congresso della Società Italiana di Pneumologia rappresenta un'occasione preziosa di approfondimento e di scambio delle buone pratiche di cui beneficeranno tutti quei cittadini affetti da patologie respiratorie, e che ancora oggi rappresentano le principali cause di mortalità e morbilità nel mondo, sia croniche che acute.(Rin)