Germania-Cina: Scholz, diversificare per evitare dipendenza commerciale

- La Germania intende proseguire una strategia di diversificazione nei rapporti commerciali con la Cina. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un evento del Partito socialdemocratico (SpD) in cui ha parlato della sua visita in Cina. Secondo Scholz, la diversificazione è la chiave per limitare le possibili ripercussioni qualora il rapporto con Pechino si dovesse inasprire. "Abbiamo un piano chiaro e lo stiamo seguendo. E questo significa diversificare per tutti i Paesi con cui commerciamo, in particolare, ovviamente, un Paese che è così grande e ha una quota così ampia dell'economia mondiale", ha detto Scholz. (Geb)