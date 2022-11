Paesi Bassi: Matterella in visita dall’8 al 11 novembre per rilanciare collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte della visita, scandita da diversi appuntamenti formali con i Reali, i colloqui saranno incentrati sugli aspetti della vita europea, senza pero entrare nel dettaglio dei dossier “caldi” a livello comunitario. Si terrà invece a l’Aja l’incontro con il primo ministro olandese Mark Rutte. Ed è in quell’occasione che ci sarà un confronto, allargato anche alle delegazioni, più nel merito della politica comunitaria. Nonostante alcune posizioni divergenti, con i Paesi Bassi capofila dei cosiddetti Stati Frugali, dal Colle viene ricordato che attraverso l’ascolto è sempre stato trovato, tra Paesi cofondatori dell’Ue, un punto di incontro. Tra i dossier più urgenti certamente quello energetico, su cui i Paesi Bassi hanno seguito una linea opposta rispetto a quella italiana, come dimostra la vicenda del tetto al prezzo del gas, la cui Borsa di riferimento si trova proprio ad Amsterdam. Anche se su questo, viene fatto notare, nell’ultimo Consiglio europeo c’è stato un riavvicinamento. La visita sarà poi l’occasione per discutere del tema dei migranti, strettamente collegato a quello dei trasferimenti secondari. Su questo esiste una dialettica tra principi di solidarietà e responsabilità, su cui i due Paesi si trovano su sponde opposte. Anche se, aderendo al patto per le migrazioni, i Paesi Bassi hanno dimostrato che le distanze che ci sono possono trovare dei punti di incontro. (segue) (Rin)