Paesi Bassi: Matterella in visita dall’8 al 11 novembre per rilanciare collaborazione (3)

- La nutrita delegazione che accompagnerà il Presidente Mattarella, di cui farà parte anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo primo incontro bilaterale con un omologo europeo, cercherà di rilanciare anche la cooperazione fra i due Paesi nei comparti tecnologici, della difesa e dell’aerospazio. Importante, infatti, la presenza di tante piccole imprese e start up che dimostrano come il partenariato economico commerciale, a volte trascurato, sia molto rilevante e potenzialmente in crescita. Sarà invece a Maastricht, nella House of government, proprio nel luogo dove venne firmato il trattato che porta il nome della città olandese, che il Capo dello Stato prenderà la parola per un intervento sul futuro dell’Europa a trent’anni da questa storica intesa. Un evento molto significativo e dall’alto valore simbolico a cui assisteranno anche studenti e ricercatori della locale Università. Nei quattro giorni di visita ci sarà tempo anche per alcuni appuntamenti culturali con il Presidente Mattarella che visiterà il museo dedicato al pittore Vincent Van Gogh, mercoledì 9 nel tardo pomeriggio, e la casa Museo di Anna Frank, giovedì 10. Sempre per giovedì è in programma il cosiddetto( “evento di restituzione” con l’ambasciata italiana che organizzerà un grande concerto per pianoforte e violoncello di Beatrice e Ludovica Rana, a cui prenderanno parte, oltre ai Reali, più di 200 persone, fra connazionali e personalità della società civile olandese. (Rin)