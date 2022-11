Libano: altri 330 rifugiati fanno ritorno in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo contingente di 330 rifugiati siriani ha lasciato il Libano questa mattina per dirigersi nel proprio Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, precisando che le operazioni di rimpatrio hanno visto il coinvolgimento delle forze armate libanesi, della Direzione di sicurezza libanese, della Croce rossa e di organizzazioni internazionali. Partiti dal punto di raccolta ad Arsal, nel nord-est del Libano, i rifugiati siriani si sono diretti verso i villaggi di Qalamoun, nell’ovest siriano, in attesa di completare le opportune procedure nel centro di accoglienza di Al Jarajir. Come precisa “Nna”, le procedure di rimpatrio sono state supervisionate dal ministro degli Affari sociali ad interim, Hector Hajjar. Il 26 ottobre scorso ha avuto inizio la prima fase del rimpatrio degli sfollati siriani organizzata dalle autorità del Paese dei cedri in collaborazione con il governo di Damasco. Hajjar ha riferito che il primo contingente partito era composto da 750 profughi siriani. (segue) (Lib)