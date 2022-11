Roma: armato di pistola rapina sala scommesse a Cornelia, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina in una sala scommesse Sisal in circonvallazione Cornelia, a Roma. Un uomo, ieri sera alle 22:30 circa, è entrato nell'esercizio con volto travisato e armato di pistola, probabilmente una scacciacani, ha minacciato uno dei cassieri, esplodendo anche un colpo di aria per poi dileguarsi a piedi. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo e della compagnia San Pietro che indagano. (Rer)