Bahrein: Papa ai giovani, siete esempio di convivenza

- Papa Francesco sta incontrando i giovani presso la scuola del Sacro Cure, nel suo terzo giorno in Bahrein. Ai presenti, Papa Francesco ha detto di "aver visto nel Regno del Bahrein un luogo di incontro e di dialogo tra culture e credo diversi. E ora, guardando a voi, che non siete della stessa religione e non avete paura di stare insieme, penso che senza di voi questa convivenza delle differenze non sarebbe possibile". Il Santo Padre rivolgendosi ai ragazzi ha raccomandato di superare le barriere sociali e culturali per promuovere la fraternità. "Siete voi giovani che, come inquieti viaggiatori aperti all'inedito, non temete di confrontarvi, di dialogare, di "fare rumore" e di mescolarvi con gli altri, diventando la base di una società amica e solidale", ha sottolineato Bergoglio. (Civ)