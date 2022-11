Trasporto aereo: Ita, partito oggi il nuovo volo Roma Fiumicino e Tokyo Haneda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che Ita Airways opera nel mercato giapponese e, cosa ancor più importante, si tratta di una delle poche Compagnie aeree ad operare un volo diretto Roma Fiumicino - Tokyo Haneda con arrivo al centro della città. I clienti giapponesi attraverso questo nuovo collegamento potranno scoprire le bellezze del nostro Paese e del Made in Italy, utilizzando questo volo anche come base di partenza per conoscere le altre città italiane, attraverso i 20 collegamenti nazionali offerti da Ita Airways. Salire a bordo degli aerei di Ita Airways sarà l'occasione per portare lo stile, l'arte e le tradizioni italiane nel modo, entrando subito in contatto con la bellezza italiana a partire dal comfort, dall'eleganza e dalla semplicità dei nuovi interni della Compagnia di bandiera, disegnati dal genio del designer Walter De Silva, passando dalle nuove divise, realizzate attraverso la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli e viaggiando attraverso i profumi e i sapori delle eccellenze del nostro Paese, tra cui lo chef stellato Gian Piero Vivalda che ha disegnato per Ita Airways 4 piatti signature, dal 15 ottobre scorso a bordo della classe Business. (segue) (Com)