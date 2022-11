Trasporto aereo: Ita, partito oggi il nuovo volo Roma Fiumicino e Tokyo Haneda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways inaugura così l'espansione del proprio network verso il mercato asiatico, confermando il proprio impegno ad attrarre clienti in connessione. Questo nuovo collegamento intercontinentale si aggiunge ai sei già operati da Ita Airways con volo diretto su New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo. A dicembre seguiranno i voli diretti da Roma Fiumicino a Nuova Delhi (India) e Malé (Maldive). Tutti i nuovi voli Ita Airways possono essere acquistati sul sito, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti. (Com)