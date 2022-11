Bahrein: Papa ai giovani, prendetevi cura degli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco incontrando i giovani presso la scuola del Sacro Cure, nel suo terzo giorno in Bahrain, Ha chiesto loro di prendersi cura degli altri: "Se non impariamo a prenderci cura di ciò che ci sta attorno – degli altri, della città, della società, del creato – finiamo per trascorrere la vita come chi corre, si affanna, fa tante cose, ma, alla fine, rimane triste e solo perché non ha mai gustato fino in fondo la gioia dell'amicizia e della gratuità - ha osservato Bergoglio - e non ha dato al mondo quel tocco unico di bellezza che solo lui, o lei, e nessun altro poteva dare. Da cristiano, penso a Gesù e vedo che il suo agire è sempre stato animato dalla cura. Ha curato le relazioni con tutti coloro che incontrava nelle case". (Civ)