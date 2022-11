Bahrein: Papa ai giovani, dovete essere campioni di fraternità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siate campioni di fraternità". Lo ha detto Papa Francesco parlando ai giovani incontrati nella scuola del Sacro Cuore in Bahrein. "Questa è la sfida di oggi per vincere domani, la sfida delle nostre società, sempre più globalizzate e multiculturali - l'osservazione di Bergoglio - vedete, tutti gli strumenti e la tecnologia che la modernità ci offre non bastano a rendere il mondo pacifico e fraterno". Il Pontefice ha poi invitato i ragazzi a farsi "seminatori di fraternità: "A voi giovani, che siete più diretti e più capaci nel generare contatti e amicizie, superando i pregiudizi e gli steccati ideologici, vorrei dire: siate seminatori di fraternità e sarete raccoglitori di futuro, perché il mondo avrà futuro solo nella fraternità! È un invito che trovo al cuore della mia fede". (Civ)