Iran: ong, sale a 304 il numero delle vittime provocate dalle proteste

- Sono più di 304 i manifestanti morti in Iran dall’inizio dell’ondata di proteste scoppiata dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana. Lo riferisce l’organizzazione non governativa Iran Human Rights (Ihr), che ha sede a Oslo, specificando che il bilancio include 41 minorenni e 24 donne. Solo ieri, riferisce l’organizzazione, 16 manifestanti hanno perso la vita a Kash, nella provincia sudorientale a maggioranza sunnita del Sistan e Balochistan. La notizia è stata confermata anche da Mawlawi Abdul Hamid, l'imam dei sunniti in Iran, citato dall’emittente televisiva legata all’opposizione “Iran International”. "Cinquanta giorni dopo l'inizio delle proteste e la morte di oltre 304 persone, il popolo iraniano scende in piazza più determinato di prima chiedendo un cambiamento radicale. Ma il governo non ha risposta se non proiettili e violenza”, ha dichiarato Mahmoud Amiry Moghadam, direttore dell'Ihr, aggiungendo: "La comunità internazionale deve sostenere il diritto del popolo iraniano di determinare il proprio destino e impedire che le vittime umane di questo cambiamento aumentino, esercitando pressioni sulla Repubblica islamica". (segue) (Res)