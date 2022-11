Iran: ong, sale a 304 il numero delle vittime provocate dalle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ondata di proteste iniziata dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto, ha scosso fortemente il sistema di potere della Repubblica degli ayatollah nata dopo la Rivoluzione islamica del 1979. Nelle proteste sono ormai costanti lo slogan “Morte al dittatore” in riferimento alla guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, e gli appelli al rovesciamento della Repubblica islamica. Il movimento di protesta continua a interessare con cadenza quasi giornaliera tutte le 31 provincie dell’Iran, nonostante una feroce repressione da parte delle forze di sicurezza. L’Ihr ha precisato che le vittime sono state registrate soprattutto nelle province di Sistan e Baluchistan, Mazandaran, Teheran, Kurdistan e Gilan. A queste sono da aggiungersi decine di arresti dei manifestanti accusati di “corruzione” e “guerra”. “Le rivolte e i tentativi di provocare caos nel Paese sono diversi dalle proteste. Le rivolte e coloro che creano insicurezza dovrebbero essere decisamente contrastati", ha affermato, oggi, il presidente iraniano Ebrahim Raisi, facendo ancora una volta riferimento a complotti che i “nemici”, tra cui gli Stati Uniti e Israele, starebbero provando ad attuare in Iran, così come fatto in Siria e Libia. (Res)