Regno Unito: produttori acciaio, governo chiuda le scappatoie alle sanzioni antirusse

- I produttori siderurgici britannici hanno chiesto al governo di seguire l’esempio dell'Ue e chiudere le scappatoie alle sanzioni che consentono le importazioni indirette da Paesi terzi di acciaio prodotto in Russia. È quanto riferisce il quotidiano “Financial Times”. A marzo, il Regno Unito ha imposto dazi all'importazione del 35 per cento su tutti i semilavorati di acciaio provenienti dalla Russia come parte di un pacchetto di sanzioni economiche a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Un mese dopo sono state bandite tutte le importazioni di acciaio finito. Ma nonostante queste misure, l'acciaio russo che viene trasformato in Paesi terzi in altri prodotti siderurgici viene ancora importato, secondo l'ente commerciale Uk Steel, generando miliardi di dollari di entrate per Mosca e danneggiando i produttori nazionali perché questi materiali vengono venduti a prezzi più convenienti. L'Ue ha dichiarato il mese scorso che avrebbe introdotto sanzioni più severe sull'acciaio russo nei prossimi due anni, ponendo fine a tale scappatoia, mentre lo stesso non si può dire per il Regno Unito. Gareth Stace, direttore generale di Uk Steel, ha affermato che il governo deve “agire rapidamente e con decisione per chiudere qualsiasi scappatoia che indebolisca le nostre sanzioni contro la Russia”.(Rel)